В Баку пройдет театрально-цирковое шоу "Мистер Хаги и планета иллюзий" - ФОТО
В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 14 мая в 14.00 состоится показ нового театрально-циркового шоу "Мистер Хаги и планета иллюзий", сообщает Day.Az.
Проводниками для юных зрителей в мир увлекательных приключений станут позитивные герои - Мистер Хаги и Миссис Кисси. Они познакомят всех с жителями "Планеты иллюзий", среди которых волшебники, дрессированные котята, эквилибристы и многие другие.
У Мистера Хаги - синего монстрика с широкой улыбкой и острыми зубами миллионы фанатов по всему миру, и встреча юных бакинских зрителей с любимым персонажем подарит им незабываемые впечатления.
Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн.
Телефон для справок: (051) 303-35-40.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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