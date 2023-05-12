Представители сфер культуры и спорта из Казахстана находятся в Азербайджане

Представители сфер культуры и спорта Казахстана находятся с визитом в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Визит проходит в рамках "Года Гейдара Алиева" в Азербайджане и приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Визит организован по приглашению руководителя Okuklu Holding Йылмаза Окуклу, который живет и работает в Азербайджане.

Казахстанская делегация посетила в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также Аллею шехидов.

Также сегодня гости из Казахстана - солисты группы "Алашулы", исполнитель на смычковом инструменте кобыз Айдост Ангарбай, спортсмен Темир Спатаев, общественный деятель Кусман Шалабаев, а также известный турецкий телеведущий Селим Юхай встретились с представителями азербайджанских СМИ.

Как рассказал журналистам руководитель Okuklu Holding Йылмаз Окуклу, в рамках визита в Азербайджан гости из Казахстана выступят с концертной программой в Нахчыване, где родился великий лидер Гейдар Алиев. Он отметил, что Гейдар Алиев - выдающаяся личность, внесшая большой вклад в развитие тюркского мира, объединение братских тюркских государств.

"После выступления в Нахчыване гости из Казахстана посетят турецкий город Ыгдыр. Согласно программе визита, в Турции запланировано несколько культурных мероприятий. Подобные мероприятия несут особую значимость в расширение культурных связей между нашими народами", - отметил Окуклу.

Он добавил, что Okuklu Holding заинтересован в дальнейшем расширении культурных связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии, организации мероприятий, направленных на популяризацию истории и культуры тюркского мира.

В ходе пресс-конференции солисты группы "Алашулы", музыкант Айдост Ангарбай и спортсмен Темир Спатаев выразили признательность Йылмазу Окуклу за организацию визита.

Гости из Казахстана отметили, что счастливы находиться здесь, и ощущают теплоту, гостеприимство азербайджанского народа.

Они подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют сближению тюркских народов и укрепляют братские узы между ними.