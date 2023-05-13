YARAT приглашает на "Музейную ночь"
19 мая Пространство современного искусства YARAT пригласит посетителей "Музейной ночи" в захватывающее и заставляющее задуматься путешествие.
Мероприятие, вдохновленное знаменитой теорией архетипов Карла Густава Юнга, основано на концепции "тени", сообщили Day.Az в YARAT. Таким образом, мероприятие, представленное под слоганом "За тенью", подарит каждому участнику возможность понять и выразить себя.
В программу "Музейной ночи" включены следующие мероприятия:
Центр YARAT (1-й этаж, выставочный зал)
Перформанс Алины Юсуповой "Черный без ограничений"
21:30 - 22:00
Возрастное ограничение: 18+
Мультимедийный перфоманс дуэта кодеров "RAW"
23:00 - 00:00
Возрастное ограничение: 18+
Центр YARAT (1-й этаж, библиотека)
Мандалотерапия Арзу Сулеймановой "Круг безмятежности"
18:30 - 19:30
Возрастное ограничение: 18+
Центр YARAT (2-й этаж)
Мастер-класс Рамала Казыма "Зеркало души"
18:00 - 19:00
Возрастное ограничение: 18+
Азербайджанский государственный театр пантомимы
Спектакль "Манкурт"
21:30 - 22:30
Возрастное ограничение: 18+
Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков (1-й этаж, выставочный зал)
Интерактивный тур "Ночь в музее"
21:20 - 21:40
21:50 - 22:10
Возрастное ограничение: 18+
Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков (2-й этаж)
Шекербура шоу
Интеллектуальная игра "Клуб 22"
22:30 - 00:00
Возрастное ограничение: 18+
Бакинский бульвар (рядом с судном-музеем "Сураханы")
Живой концерт групп "Call It" (Азербайджан) и "MokuMoku" (Грузия)
00:00 - 02:00
Проект "Музейная ночь" осуществляется при поддержке администрации бакинского Бульвара, платформы iTicket и компании Meatadore.
Вход на все мероприятия бесплатный.
Регистрация осуществляется через iTicket.
Для дополнительной информации: 050 246 92 92.
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