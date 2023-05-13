Картины азербайджанских художников представлены в Италии

Азербайджанские художники приняли участие в международной коллективной выставке "Artexpo Spring Rome 2023", организованной в Риме (Италия), сообщила Trend заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, передает Day.Az.

Экспозиция представлена в выставочном пространстве "Impact Art", она будет проходить до 24 мая.

Свои произведения на выставке, наряду с авторами из Италии, Грузии, Казахстана и других стран, также представили азербайджанские художники - заслуженный художник Асмер Нариманбекова, Айла Инсанова и Севяр Мамедова.

По словам Асмер Нариманбековой, выставка вызвала большой интерес у итальянских поклонников изобразительного искусства и гостей города.

"Посетители тепло приняли творчество азербайджанских художников. Мы установили интересные контакты с зарубежными коллегами, искусствоведами и кураторами. Состоялось обсуждение дальнейшего участия азербайджанских художников в международных арт-проектах", - сказала Асмер Нариманбекова.