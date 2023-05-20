Директор "Азербайджанфильм" Назим Гусейнов рассказал о перспективах международных проектов в рамках KazanForum 2023

В рамках XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" в "Казань Экспо" прошла сессия "Кинопроизводство как драйвер экономического развития региона", организованная министерствами культуры России и Татарстана, сообщает Day.Az.

Более 15 тысяч гостей из 80 стран мира приезжали в Казань для участия в крупнейшем форуме "Россия - Исламский мир". Мероприятие проходит в столице Татарстана уже в 14-й раз, но в этом году оно стало рекордным как по количеству собравшихся представителей, так и по объёму подписанных соглашений и контрактов.

В сессии "Кинопроизводство как драйвер экономического развития региона" принял участие директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов.

Модератором мероприятия выступил журналист и продюсер, член Союза кинематографистов России, Гильдии киноведов и кинокритиков, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук Иван Кудрявцев.

Выступая с докладом на мероприятии, Назим Гусейнов рассказал о перспективах международных проектов в области кинематографии, отметил роль традиций, созданных с помощью национальной киноиндустрии, в развитии региона.

В мероприятии также приняли участие деятели кино из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Индии, России и других стран.

Цель сессии: совместное определение стратегий развития национального кинопроизводства и международных проектов в области киноискусства в целях экономического развития территорий. В рамках сессии спикеры обсудили такие вопросы, как стратегия развития национального производства и международных проектов, практика совместного производства документальных фильмов, укрепление национальных интересов в сфере кинематографии, особое место в дискуссии занимал вопрос как повысить узнаваемость национальной культуры и правильно воспитать молодое поколение в условиях глобальной цифровизации. Также были рассмотрены вопросы и предложения по кинообмену, о проведении кинофестивалей, форумов, питчингов, проблемы развития регионального кино, были затронуты вопросы, связанные с копродукцией, техническими аспектами и возникающими сложностями при производстве кинопродукции, реорганизации кинематографического процесса и экономической сферы киноиндустрии.