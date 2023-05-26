https://news.day.az/culture/1567691.html Мастер-классы известного итальянского певца Федерико Лонги в Баку
Мастер-классы известного итальянского певца Федерико Лонги в Баку
Уже несколько дней по инициативе директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народного артиста Юсифа Эйвазова в театре проходят мастер-классы известного итальянского певца Федерико Лонги.
Как сообщает Day.Az, Федерико также проводит индивидуальные занятия с солистами театра.
Благодаря осуществлению этого проекта творческий коллектив театра совершенствует профессиональные навыки.
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