Министерство культуры объявляет конкурс для увековечивания памяти о великом тюркском писателе

Министерство культуры Азербайджанской Республики объявляет открытый конкурс среди скульпторов на подготовку эскиз-проектов памятника, который будет установлен в Баку в целях увековечения памяти видного представителя тюркского мира, народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

Как сообщили Day.Az в министерстве, конкурс пройдет с 15 июня по 31 июля.

Эскизные проекты будут оцениваться членами экспертной комиссии по установке и демонтажу памятников скульптуры, мемориальных и архитектурных комплексов Министерства культуры. Обсуждение проектов будет проходить в закрытом режиме.

Информация о победителе конкурса будет опубликована на официальном сайте Министерства культуры (culture.gov.az) спустя 15 дней после окончания основного этапа, 15 августа. Авторам, занявшим второе и третье место, будут вручены денежные премии в размере 2000 и 1000 манатов соответственно.