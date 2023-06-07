"От Альгамбры до Ширваншахов": музыкальный вечер в Баку

В Международном центре мугама в Баку состоялся музыкальный вечер под названием "Üç nəsil - bir konsert" (Три поколения - один концерт), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе выступили народный артист Расим Абдуллаев (виолончель), музыканты - Ульвия Абдуллаева (фортепиано) и Анастасия Мишула (скрипка).

Наряду с выступлением на одной сцене представителей трех поколений музыкантов одной семьи, концерт также стал продолжением проекта Ульвии Абдуллаевой и испанского художника и скульптора Нани Бороната под названием "Centinelas" (Mühafizəçilər/Стражники).

Отметим, что эмблемой проекта выбраны архитектурные символы культур Азербайджана и Испании - Дворец Ширваншахов в Баку и архитектурно-парковый ансамбль Альгамбра в Гранаде.

Первый концерт в рамках проекта состоялся в мае 2022 года в Мюнхене (Германия). На том концерте прозвучали сочинение испанских композиторов - Мануэля де Фалья, Энрике Гранадоса, Исаака Альбениса, а также произведения азербайджанских композиторов Гара Гараева и Гюнай Мирзоевой.

Представленная на сцене Международного центра мугама в Баку программа "Üç nəsil -bir konsert" считается вторым концертом в Баку из этой серии проекта. В этот раз пианистка Ульвия Абдуллаева представила на сцене в родном городе новый музыкальный материал для проекта "От Альгамбры до Ширваншахов". Это новый репертуар - расширенный и обогащенный в результате тандема известного виолончелиста Расима Абдуллаева, его дочери Ульвии Абдуллаевой и внучки Анастасии Мишула.

На вечере прозвучали сочинения Гара Гараева, Огтая Зульфугарова, Сергея Рахманинова, Астора Пьяццоллы и других композиторов.