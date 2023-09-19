Грандиозно, ярко, феерично! Премьера "Легенды о любви" великого Арифа Меликова в Баку

Шедевр мировой классической музыки, балет выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова (1933 - 2019 годы) "Легенда о любви" спустя более 60 лет вновь торжественно поставлен на родине автора, сообщает Day.Az.

Это грандиозное событие в культурной жизни Азербайджана состоялось на сцене Дворца Гейдара Алиева в День национальной музыки, на церемонии открытия XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

Любители балетного искусства с нетерпением ждали встречи с творением выдающегося композитора - балетом, который покорил весь мир. Показ "Легенды о любви" стал ярким и самым лучшим подарком для зрительской аудитории в День национальной музыки.

До начала долгожданного показа гости мероприятия с огромным интересом рассматривали баннеры с афишами спектакля, который ставился в разные годы на престижных театральных сценах мира. Также гости могли ознакомиться с баннером, на котором представлены фотографии Арифа Меликова, отражающие его творческий путь.

Мероприятие посетили помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

Показ балета вызвал огромный интерес не только у местной аудитории, увидеть "Легенду о любви" приехали многочисленные гости из разных стран мира. Среди них - художественный руководитель одной из крупнейших и самых известных концертных площадок Италии "Arena di Verona" Стефано Треспиди, основатель всемирно известной фабрики по производству роялей FAZIOLI Паоло Фациоли, известный артист балета, народный артист России Николай Цискаридзе (прим. - один из исполнителей партии Фархада в "Легенде о любви" на сцене Большого театра России).

Перед показом балета на сцену были приглашены народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли и директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов.

В своем выступлении Фархад Бадалбейли подчеркнул, что культурная общественность давно ждала показ балета "Легенда о любви" на азербайджанской сцене.

"Ариф Меликов мечтал, чтобы этот балет демонстрировался в Азербайджане. Наконец это произошло, мы увидим этот шедевр на азербайджанской сцене в День национальной музыки. За это выражаю глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева, министерству культуры Азербайджана. Показ балета - яркий подарок и для XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. Была проделана большая работа, вся труппа день и ночь трудилась, чтобы подарить эту премьеру нам", - сказал Фархад Бадалбейли.

В свою очередь, Юсиф Эйвазов отметил, что в зрительном зале много зарубежных гостей. Говоря о балете, народный артист Азербайджана подчеркнул, что "Легенда о любви" - это прекрасная музыка великого композитора Арифа Меликова, потрясающая хореография гениального Юрия Григоровича и великолепное оформление известного художника Симона Вирсаладзе. Балет входит в сокровищницу мирового искусства и по сей день продолжает покорять сердца миллионов.

Затем занавес был поднят, и публика с замиранием сердца стала наблюдать за сюжетом балета. "Легенда о любви" имеет настолько притягательное, магическое воздействие, что зрители буквально не отрывали взгляд от сцены. Музыка, хореография, сюжетная линия, декорации, костюмы и, безусловно, отточенные движения, порывистость прыжков, невероятная харизма артистов балета сделали постановку очень зрелищной.

Для исторического показа Фонд Гейдара Алиева подготовил более 200 костюмов, а также декораций и реквизитов по оригинальным эскизам художника Симона Вирсаладзе.

В постановке "Легенда о любви" приняли участие солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного ансамбля танца, а также солисты, приглашенные из зарубежных театров.

Партию принцессы Мехмене Бану исполнила ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов артистов балета Аян Эйвазова, роль Фархада - премьер Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Денис Родькин, а Ширин - ведущая солистка Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Мария Виноградова.

Музыка звучала в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, профессора Ялчина Адигезалова.

Спектакль показан в постановке известного балетмейстера Юрия Григоровича, сценическом оформлении известного художника Симона Вирсаладзе. Балетмейстерами-постановщиками премьерного спектакля в Баку стали ассистенты Юрия Григоровича - главный балетмейстер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист России Руслан Пронин и Оксана Цветницкая.

В антрактах зрители с огромным удовольствием делились впечатлениями, рассказывали о том, как их заворожила музыка композитора, насколько филигранна хореография, отточенные и плавные движения у артистов балета.

Среди почетных гостей мероприятия был народный артист России, известный артист балета Николай Цискаридзе. Цискаридзе - один из исполнителей партии Фархада в постановке "Легенды о любви" на сцене Большого театра России.

"Я был одним из основных исполнителей в этом спектакле на сцене Большого театра России. Получить роль в балете "Легенда о любви" было невозможно - с одной стороны, это очень виртуозный спектакль, а с другой - постановка, где выступали только самые главные звезды. И когда мне в очень молодом возрасте поручили подготовить партию, это стало для меня большим одобрением. Мне повезло несколько раз танцевать эту роль не только при хореографе, но и при композиторе. В Баку я приехал из-за любви к уникальному композитору Арифу Меликову. Считаю, что это одна из самых великих партитур, написанная в мировой музыкальной культуре для балета. Счастлив, что спектакль поставлен в Баку, на родине автора. На самом деле я тоже очень долго ждал, когда спектакль поставят в Азербайджане. Ариф Меликов мне говорил, что я буду в нем танцевать. К сожалению, не случилось... Однако сейчас в постановке танцует мой ученик, что тоже очень приятно, так моя частичка выходит на сцену. Надеюсь, что душа Арифа Меликова сейчас счастлива", - сказал Цискаридзе.

Посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Го Мин в беседе с представителями СМИ выразила восхищение балетом.

"Для меня большая честь присутствовать на премьерном показе, наслаждаться этим потрясающим балетом. Демонстрация "Легенды о любви" в Баку - большое событие, и зрителям, присутствующим на показе, очень повезло. Азербайджан - страна с богатой культурой. Мы очень надеемся, что этот балет будет показан китайским зрителям", - сказала посол.

Директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов отметил, что 18 сентября объединило несколько знаменательных дат - День национальной музыки, день рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли и премьеру балета "Легенда о любви", которая после более 60 лет вновь представлена на азербайджанской сцене.

"Это исторический, волнительный и очень счастливый для всех нас день. За это я выражаю глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева с большим вниманием и заботой относятся к нашей культуре и искусству, реализуются очень важные и значимые проекты в сфере культуры", - подчеркнул Юсиф Эйвазов.

Народная артистка Азербайджана, проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова назвала премьерный показ большим праздником.

"Легенда о любви" - это большая история, которая облетела весь мир, все театры, а партии в спектаклях танцевали солисты с мировым именем. Радует, что первым из балетов, который я посмотрела в юные годы, была именно "Легенда о любви". Всегда хотела, чтобы балет великого Арифа Меликова жил на азербайджанской сцене. Отрадно, что в постановке мы видим выступление солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, а также приглашенных артистов. Уверена, этот балет будет жить веками, а мы в свою очередь будем стараться от поколения к поколению передавать наше искусство, нашу культуру, нашу любовь к танцу", - подчеркнула народная артистка.

По словам народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова, крайне приятно, что зрители видят шедевр Арифа Меликова в высоком качестве исполнения.

"Балет "Легенда о любви" демонстрировался во всем мире, и вот наконец он на азербайджанской сцене. Великая музыка, великолепные декорации, костюмы... Я в восхищении от постановки. Поздравляю всех зрителей с этим знаменательным событием", - подчеркнул народный художник Азербайджана.

Проректор по учебной части Бакинской академии хореографии, временно исполняющая обязанности ректора Наиля Мамедзаде, назвала показ балета в Баку грандиозным событием.

"Для нас артистов - это знаменательный день, мы этого дня ждали очень долго. Свершилось грандиозное событие - "Легенда о любви" на азербайджанской сцене. Это, безусловно, гениальный спектакль. Был проделан огромный труд, за что мы благодарны всем, кто содействовал в работе над постановкой", - отметила Наиля Мамедзаде.

Азербайджанский композитор и пианистка Кямаля Ализаде является ученицей Арифа Меликова. По ее словам, "Легенда о любви" - произведение, которое будет жить вечно.

"Ариф Джангирович очень ждал и верил, что этот день наступит. Балет "Легенда о любви" - произведение, которое будет жить вечно. И то, что на показ пришло столько зрителей, - тому подтверждение. Здесь друзья, близкие Арифа Меликова, для них это тоже большое, трогательно событие. Я имела честь учиться у Арифа Меликова, и скажу, это были не только уроки музыки, но и уроки жизни", - отметила Кямаля Ализаде.

Надежда Ровенко из Петрозаводска (Республика Карелия, Россия) впервые приехала в Азербайджан и в свой день рождения решила посетить показ балета.

"С супругом приехали в столицу Азербайджана на недельный отпуск. Увидели афишу "Легенды о любви" и решили посмотреть. Мы любим балетное искусство и обязательно в каждой стране, в каждом городе, где бываем, посещаем театры. Мы знакомы с азербайджанской музыкой, с творчеством Полада Бюльбюльоглу, Муслима Магомаева. А благодаря показу балета познакомимся с творчеством азербайджанского композитора Арифа Меликова", - сказала гостья из России.

Показ балета был встречен публикой оглушительными овациями, криками "Браво!". Зрители долго не отпускали артистов со сцены, выражая продолжительными аплодисментами свою благодарность за восхитительный вечер. После просмотра зрители еще долго обсуждали балет, кто-то восхищался артистизмом и пластикой артистов, другие старались описать эмоции от восприятия музыки, третьи восторгались костюмами и декорациями. Но все они были солидарны - "Легенда о любви" - это настоящий шедевр.

В беседе с представителями СМИ после показа народный артист Азербайджана, профессор, известный дирижер Ялчин Адигезалов отметил, что теперь всемирно известное произведение Арифа Меликова будет неизменно на азербайджанской сцене.

"Поздравляю всех с великолепным открытием XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. На протяжении долгих лет мы мечтали, чтобы балет "Легенда о любви" был поставлен на сцене в Баку. И вот мы достигли этой цели. К сожалению, в этот знаменательный день с нами нет выдающегося композитора Арифа Меликова, но, уверен, его душа счастлива. Это всемирно известное произведение будет неизменно на азербайджанской сцене. В постановке занят большой творческий состав, мастера искусства. После показа мы все видели реакцию публики, она стоя приветствовала артистов. Музыка Арифа Меликова - великая. В музыкальной культуре Азербайджана есть много произведений, которыми мы гордимся, однако "Легенда о любви" покорила весь мир, балет ставился в 60 странах мира", - сказал народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

Исполнительница партии Ширин, ведущая солистка Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Мария Виноградова отметила, что спектакль прошел очень хорошо, оставив самые замечательные впечатления.

"Рада, что мы с Денисом Родькиным приехали в Баку, что станцевали премьеру грандиозного спектакля. Музыка -это первое, что движет нами, артистами, в спектакле, а музыка Арифа Меликова настолько потрясающая, многогранная, что душа поет, когда мы танцуем", - сказала Мария Виноградова.

Партию Фархада исполнил премьер Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Денис Родькин, который выразил свое восхищение звучанием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Ялчина Адигезалова.

"Очень приятно находиться в Баку на родине выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова. Мне посчастливилось с ним лично работать, это был 2014 год, когда Юрий Григорович делал новую редакцию "Легенды о любви". Отмечу, что в Баку оркестр звучал очень чисто, не было ни одной фальшивой ноты. Когда с такой отдачей звучит оркестр, танцевать во много раз приятнее, это тебя поднимает на новый уровень. Скажу и о реакции публики, наверное, никогда не слышал таких аплодисментов после того, как станцевал первую свою вариацию, она достаточно сложная, наконец, зритель оценил ее по достоинству", - добавил Денис Родькин.

Отметим, что Ариф Меликов написал балет "Легенда о любви" на либретто известного турецкого поэта Назима Хикмата по мотивам драмы "Фархад и Ширин". Премьера балета состоялась 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Государственный академический Мариинский театр в Санкт-Петербурге). В июле 1962 года премьера произведения состоялась на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.