Азербайджанский театр примет участие в фестивале ART-ORDO

Азербайджанский государственный театр юного зрителя примет участие в IX Международном театральном фестивале ART-ORDO, который пройдет в Бишкеке, сообщили Day.Az в пресс-службе труппы.

Фестиваль будет посвящен 100-летию народной артистки СССР, артистки театра и кино Бакен Кыдыкеевой.

30 сентября зрителям и гостям будет представлен моноспектакль "İnanıram" (Верю), посвященный шехидам и матерям героев Карабахской войны.

Автор произведения - писатель-драматург Ульвия Гейдарова, режиссер-постановщик и оформитель сцены - Эльшад Рагимзаде, музыкальное оформление - Айгюль Гулиева, ассистент режиссера - Сона Мустафаева. Образ матери воплощает Земфира Абдулсамедова.

Спектакль повествует о женщине, матери шехида. В молодости, во время археологической экспедиции в горной деревне, она видит на склоне холма одиноко растущее дерево. Сидя в тени этого дерева, она узнает, что скоро станет матерью. Вскоре начинается война и враг оккупирует эту территорию. Однако она живет мыслью, что когда сын вырастет, она обязательно покажет ему эти места, расскажет об этом дереве. Проходят годы, выросший сын становится воином, и, освобождая родную землю, становится шехидом именно под этим деревом... Женщина возвращается сюда, где под деревом находится могила сына. В ее мысленном диалоге с сыном не только боль потери, но и чувство гордости... Вера матери шехида крепка и непоколебима - Родина едина, другие матери больше не испытают боль потери...

Фестиваль ART-ORDO организован министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, Союзом театральных деятелей Кыргызстана при поддержке ТЮРСКОЙ.

В фестивале примут участие театры Азербайджана, России, Турции, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Целью фестиваля является популяризация театрального искусства, воспитание молодого поколения зрителей на лучших образцах современного сценического искусства, стимулирование обмена профессиональным опытом театральных деятелей. По итогам лучшие работы будут оценены жюри в различных номинациях.