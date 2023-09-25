30 лет без Шахмара Алекперова: он привносил в этот мир веру в лучшее…

С уходом из жизни народного артиста Азербайджана Шахмара Алекперова (1943-1992) отечественное кино очень многое потеряло, потеряло потрясающего, многогранного актера и кинорежиссера, человека с глубоким внутренним миром...

Шахмара Алекперова нет с нами уже больше 30 лет, а его родные, близкие, друзья, коллеги помнят все встречи, все беседы с ним. Вспоминая Шахмара Алекперова, они говорят, что он привносил в этот мир веру в лучшее...

Как передает Day.Az, в Киноцентре "Низами" прошло мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского кинорежиссера и актера, народного артиста Шахмара Алекперова. Мероприятие было организовано министерством культуры, Госфильмофондом и Агентством кино Азербайджанской Республики.

На вечере были продемонстрированы кадры из фильмов, в которых снимался Шахмар Алекперов.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер Джамиль Гулиев, заслуженный деятель искусств, актер, кинорежиссер Эльхан Джафаров рассказали о творческом наследии Шахмара Алекперова, о том, что его киноработы способны собрать у экрана представителей абсолютно разных поколений, что его фильмы и кинообразы горячо любимы зрителями.

В своих выступлениях народные артисты Азербайджана - актеры Шафига Мамедова, Тариэль Гасымов, Абдулахад Махмудов (Шейх Абдул), Гамида Омарова, Фахраддин Манаф, кинорежиссер Вагиф Мустафаев, заслуженный артист Логман Керимов и заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев поделились воспоминаниями о Шахмаре Алекперове, рассказали об интересных моментах из его жизни и творчества.

Было подчеркнуто, что Шахмар Алекперов крайне ответственно относился к своей работе и в качестве актера, и в качестве режиссера. В его фильмографии есть работы, которые являются одними из важнейших образцов, отражающих наши национальные нравственные ценности. Эти фильмы оставили неизгладимый след в азербайджанском кино и сердцах зрителей.

На вечере музыкальные композиции представили народный артист Мансум Ибрагимов и заслуженная артистка Джейла Сеидова.

Отметим, что Шахмар Алекперов родился 23 августа 1943 года в городе Кировабад (ныне - Гянджа). Когда Шахмару было девять лет, семья переехала в Баку. Он обучался на актёрском факультете Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С III курса играл на сцене Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Вскоре получил от режиссёра Адиля Искендерова приглашение в созданную им студию "Киноактерство" на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Среди известных ролей Шахмара Алекперова - Газанфар ("Семеро сыновей моих"), Иман ("Последний перевал"), Ариф ("Жизнь испытывает нас"), Азад ("В Баку дуют ветры"), Гатыр Мамед ("Мститель из Гянджабасара"), Джавидан ("Бабек"), Ибрагим ("Пора седлать коней") и другие.

В 1987 году Шахмар Алекперов (совместно с Гюльбениз Азимзаде) снял свой первый фильм "Экзамен". Он снял также такие фильмы, как "Газельхан" и "Ночь без края".

Скончался 12 августа 1992 года после продолжительной болезни на 49-м году жизни.