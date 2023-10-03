Представители Азербайджана приняли участие в Международном кинофестивале TAOBA в Грузии

Международный юношеский кинофестиваль Salam продолжает укреплять и расширять дружеские и партнерские взаимоотношения с фестивалями разных стран. Азербайджанские подростки стали участниками VI Международного юношеского кинофестиваля TAOBA в городе Тбилиси, сообщили Day.Az в пресс-службе кинокомпании Narimanfilm.

В Taoba International Youth Film приняли участие представители Азербайджана, Италии, Чехии и Эстонии. Азербайджан представляли Айна Алекперова, Амина Меджидова, Лейли Мусаева и Санан Алиев.

"Фестиваль в Грузии стал местом встречи участников II Международного юношеского кинофестиваля Salam, проведенного кинокомпанией "Нариманфильм" в Баку 28-31 августа этого года. Азербайджанские подростки с радостью встретили здесь своих друзей и приобрели новых. Они посетили показы фильмов конкурсной программы "Лучший полнометражный художественный фильм", активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и высказывали свое мнение. В ходе фестиваля у них также была возможность познакомиться с участниками из других стран, рассказать им о культуре, традициях и истории Азербайджана и узнать много нового от представителей разных народов", - говорится в сообщении.

В течение недели, с 25 сентября по 1 октября, участникам фестиваля была представлена возможность посмотреть и обсудить фильмы мирового кинематографа, встретиться с известными представителями мировой киноиндустрии и местными звездами, получить базовые знания на семинарах и мастер-классах, принять участие в развлекательных мероприятиях и экскурсиях.