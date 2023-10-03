Шёлковое очарование Азербайджана в Латвии

В Лиепайском музее состоялось открытие выставки заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной под названием "Шёлковое очарование", организованной посольством Азербайджана в Латвии и Liepājas muzejs, сообщает Day.Az.

Выступившие директор Лиепайского музея Даце Каркла и первый секретарь посольства Бахтияр Мусаев отметили, что проект является очередным мостом культуры между странами, а представленные произведения помогут больше узнать о национальной самобытности и уникальной технике, которая использует в своих произведениях художница. Инна Костина отметила, что идеи, выраженные в представленных на выставке произведениях, отражают дух, обычаи и традиции, духовные ценности азербайджанского народа.

В экспозиции представлены три коллекции шелкового батика, картины и инсталляции автора, произведения в панно и азербайджанском национальном женском платке - кялагаи, входящего в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В основу концепции экспозиции лег синтез традиционного - классического и авторского - современного подхода к искусству росписи по шелку. Эти работы художницы, отличающейся индивидуальным стилем, отражают ее загадочный внутренний мир и большую привязанность к родному Азербайджану.

Инна Костина известна не только как оригинальный художник, но и как одна из лучших в мире мастеров техники росписи шелка, создающая свои произведения в технике холодного и горячего батика. Художник является победителем многих международных конкурсов и участником более 250 различных выставок.

Поклонникам изобразительного искусства хорошо знакомы ее картины, которые выставлены в музеях и галереях более 30 стран мира. Среди них проект "Симург", в котором на протяжении 25 лет художница развивает тему фантастической птицы, персонажа мифологии тюркоязычных народов - Симург. Цикл напоминает азербайджанскую средневековую миниатюрную живопись и одновременно монументальные витражи в средневековых готических соборах. Особый интерес вызывают коллекция кялагаи и полотна с пейзажами Абшеронского полуострова.

В рамках визита Инна Костина также провела познавательную лекцию в Лиепайской школе музыки, искусства и дизайна, поделившись своим опытом, поведала об искусстве батика и богатом культурном наследии Азербайджана.

Выставка продлится до 26 ноября.

Фото - Liepājas muzejs.