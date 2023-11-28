В Баку открылась "Выставка культуры и творческих индустрий"

В Центре Гейдара Алиева в рамках "Творческой недели" открылась "Выставка культуры и творческих индустрий" (MY EXPO 2023), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

С экспозицией ознакомился министр культуры Азербайджана Адиль Керимли.

Выставка проходит в целях продвижения креативной продукции и деятельности представителей творческой индустрии. Экспозиция объединяет такие творческие кластеры, как кино, анимация, музыка, cultech (стартапы в сфере культуры), gametech (игровые технологии), мода, дизайн, а также творческие пространства и регионы.

Выставка продлится до 30 ноября.

Отметим, что 28-30 ноября в Центре Гейдара Алиева проходит "Форум культуры и творческих индустрий" (Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelər Forumu).

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