Алим Гасымов приглашает на концерт "Лейли и Меджнун"

В Баку во Дворце Гейдара Алиева 5 декабря в 20:00 состоится концерт выдающегося дуэта исполнителей мугама, отца и дочери - всемирно известного, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и заслуженной артистки Фярганы Гасымовой под названием "Leyli və Mən", организованный 33Event, сообщает Day.Az.

В связи с эти событием ханенде записал виденобращение.

Представление по мотивам оперы великого композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" пройдет в сопровождении оркестра Etnoklass под управлением Турала Мамедли.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн.

https://iticket.az/ru/events/concerts/alim-and-fergana-gasimov-leyli-ve-men/102909

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