В Русском доме в Баку пройдет концерт гитарной музыки «Волшебные струны»

Концерт "Волшебные струны" пройдет в Русском доме в Баку 8 декабря и станет ярким доказательством того, как потрясающе звучат величайшие произведения классической музыки на гитаре.

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре, концерт подготовлен в рамках празднования 100-летия создания Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Зрители услышат произведения мировой классики и популярные мелодии в исполнении талантливых музыкантов - студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Рауля Гусейнова и Тунара Велизаде. Молодые таланты неоднократно становились лауреатами республиканских и международных конкурсов. Воспитанники Эльмара Султанова порадуют зрителей яркой праздничной концертной программой.

Вход на мероприятие свободный.

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