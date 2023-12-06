В Русском доме в Баку пройдет концерт гитарной музыки «Волшебные струны»
Концерт "Волшебные струны" пройдет в Русском доме в Баку 8 декабря и станет ярким доказательством того, как потрясающе звучат величайшие произведения классической музыки на гитаре.
Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре, концерт подготовлен в рамках празднования 100-летия создания Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.
Зрители услышат произведения мировой классики и популярные мелодии в исполнении талантливых музыкантов - студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Рауля Гусейнова и Тунара Велизаде. Молодые таланты неоднократно становились лауреатами республиканских и международных конкурсов. Воспитанники Эльмара Султанова порадуют зрителей яркой праздничной концертной программой.
Вход на мероприятие свободный.
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