Во Дворце Гейдара Алиева пройдет новогоднее развлекательно-интерактивное представление для детей

Во Дворце Гейдара Алиева второго и третьего января пройдет новогоднее праздничное развлекательно-интерактивное представление для детей, сообщает Day.Az.

Зрителям будет представлено музыкальное, занимательное и интерактивное сказочно-зрелищное представление вокруг новогодней елки с участием сказочных героев. Любимые персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка встретятся с детьми и порадуют их песнями, танцами, играми, новогодними шутками. Особый колорит сказке-спектаклю придадут диалоги детей с любимыми сказочными героями, а также танцы и сюрпризы под национальную и зарубежную музыку. Дети отправятся в волшебный и удивительный сказочный мир. Детям будет также представлена возможность бесплатно сделать фотосессию с Дедом Морозом и другими сказочными героями в зрительном зале.

Билеты на сказочное представление, которое начнется в 12:00 и 15:00, можно приобрести в кассах Дворца Гейдара Алиева и столицы, в центрах Службы ASAN, торговых центров Gənclik и 28 Mall, а также İticket.az. Стоимость билетов составляет 6-25 манатов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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