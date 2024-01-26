Маргарита Керимова-Соколова удостоена премии Боттичелли в Италии

Известная художница Маргарита Керимова-Соколова удостоена престижной международной премии по искусству İnternational Prize Botticelli, названной в честь великого живописца Сандро Боттичелли (1445-1510), мастера эпохи раннего итальянского Возрождения, сообщает Day.Az.

Награда была присуждена на родине великого флорентийца Сандро Боттичелли. Торжественная церемония проходила во Дворце Боргезе в Риме с участием мастеров из многих стран мира, которые отличились своими художественными и стилистическими исследованиями. Были награждены одни из лучших международных и современных представителей из разных стран мира.

Маргарита Керимова-Соколова представляла Азербайджан, а ее работа "Eva" вошла в международный каталог организаторов премии.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Она является выпускницей художественно-графического факультета Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия) и Академии художеств имени И.Репина (Санкт-Петербург, Россия), членом Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президентом Международного фонда эстетического развития, членом Международной ассоциации художников, академиком Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреатом международных проектов.

В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года проживает в Кёльне (Германия). Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, ее картины находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

Она обладательница престижных международных премий имени Донателло, Караваджо, Леонардо да Винчи и т.д. Прадедом Маргариты Керимовой-Соколовой был известный русский художник, живописец-жанрист и портретист, академик Императорской Академии художеств Иван Соколов.

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