В знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке пройдет концерт Наргиз Алияровой, посвященный 90-летию Арифа Меликова

В знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке 6 февраля пройдет концерт известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана, лауреата международных конкурсов, основателя общества National Music & Global Culture Society в США (Национальная музыка и глобальная культура), доктора философии по искусствоведению, профессора Наргиз Алияровой, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося композитора, кавалера государственных орденов, лауреата Государственных премий Азербайджана, народного артиста СССР и Азербайджана Арифа Меликова (1933 - 2019), сообщает Day.Az.

На вечере, организованном National Music & Global Culture Society, прозвучат произведения Арифа Меликова, а также мировых классиков Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Николая Метнера и Клода Дебюсси.

Главная цель National Music & Global Culture Society - пропаганда музыки народов мира. Как исполнитель и ученый-музыковед Наргиз Алиярова вносит вклад в развитие и пропаганду азербайджанской музыкальной культуры. Выступала на многих престижных сценах мира, в том числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке и Кеннеди центре в Вашингтоне. Организовывала международные конкурсы и проводила вечера, посвященные выдающимся азербайджанским композиторам Фикрету Амирову, Узеиру Гаджибейли и т.д.

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