Состоялось открытие выставки «Моя Родина»

30 января в Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие персональной выставки заслуженного художника, мастера гобелена Адиля Шихалиева "Моя Родина".

Как сообщает Day.Az, на выставке, посвященной 50-летию творческой деятельности художника, было представлено около 30 гобеленов.

Выступившая на мероприятии временно исполняющая обязанности директора Национального музея ковра Мира Мамедханова отметила, что на выставке представлены произведения Адиля Шихалиева "Письмо из Карабаха", "Путь Победы", "Шуша" (триптих), "Моя Родина", "Свадьба в Шуше", посвященные важным историческим событиям, произошедшим в жизни нашей страны в прошлом и в наше время, а также портрет "Гейдар Алиев", гобелен "Переселение", обогащенный национальными орнаментами. Он отметил, что работы художника демонстрируются на выставках, проводимых как в Азербайджане, так и за рубежом.

Председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов поздравил заслуженного художника, отметив, что знаком с Адилем Шихалиевым еще с юных лет.

Народный художник Азербайджана, заведующий секцией декоративно-прикладного искусства Союза художников Азербайджана, ковровщик-художник Айдын Раджабов отметил, что в этом году отмечается 50-летие творчества Адиля Шихалиева, он создал произведения искусства, посвященные важным событиям в жизни нашей страны.

Выступивший на мероприятии директор Национального музея искусств Азербайджана, куратор выставки Ширин Меликова отметила, что мастер гобелена специально подготовил для этой выставки новые произведения. Она отметила, что в фильм, который будет продемонстрирован на церемонии открытия, вошли кадры, на которых запечатлен процесс создания произведений.

Заслуженный художник Адиль Шихалиев рассказал, что наряду с гобеленами, на выставке демонстрируются нити, которые он раскрасил природными красителями, давшие жизнь его идеям, и растения, использованные при окрашивании.

На выставке зрители ознакомились с произведениями на абшеронскую тематику: "Гранатовый сад", "Мшистые камни", "Абшерон", "Золотая рыба", которая составляет важную часть творчества художника, а также с различными тематическими гобеленами с изображениями реальных и мифических животных, цветов и деревьев. Посетители открыли для себя удивительный творческий мир художника, являющегося участником многих отечественных и зарубежных выставок, который, максимально используя возможности техники гобелена, создал такие произведения, как "Страна Огней" и "Осенние цветы".

Выставка продлится до 6 марта.

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