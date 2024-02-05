В Египте планируют восстановить гранитную облицовку одной из пирамид

В Египте планируют реализовать проект по восстановлению гранитных блоков на поверхности пирамиды фараона Менкауре - одной из трех главных пирамид в Гизе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Washington Post.

О совместном египетско-японском начинании стало известно из заявления Министерства туризма и древностей Египта. В видеороликах, размещенных в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мостафа Вазири пояснил, что пирамида, построенная около 2490 г. до н.э., была единственной, имеющей гранитную внешнюю облицовку. По его словам, сейчас в ней "пять или шесть слоев" гранитных блоков, но первоначально их было 16 или больше.

Визари назвал восстановительные работы "проектом века" и заявил, что они займут около трех лет. Однако эти планы вызвали много вопросов у общественности и пользователей интернета по всему миру. В частности, египетские власти призвали "не делать Диснейленд из древнего наследия".

Ученые тоже не остались в стороне. "В заявлении, которым поделилась Моника Ханна, археолог и египтолог из Арабской академии науки, технологий и морского транспорта, а также группа [поддерживающих ее позицию] археологов проект назван "совершенно ненаучным", - говорится в публикации.

Эксперты также заявили, что продолжение проекта "равносильно вмешательству в египетские древности и подрыву их древности и истории".

Кэтлин Куни, профессор египетского искусства и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, напомнила о разнице между консервацией, которая "сохраняет объект в том состоянии, в котором он находится", и реставрацией, которая "улучшает его, изменяет, украшает" - и которой "следует избегать любой ценой".

Пирамида Менкауре внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако в организации заявили, что ничего не знают о проекте и ждут от египетских властей ответа на письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию.

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