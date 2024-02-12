Азербайджанские артисты выступили на юбилее российского театра

Солисты Азербайджанского государственного академического музыкального театра Айдан Гасанова и Эмин Зейналлы выступили на мероприятии по случаю 65-летия Новосибирского музыкального театра (Россия), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Наряду с артистами из Азербайджана в юбилейном вечере приняли участие деятели культуры, театральные коллективы и оперные певцы из России, Узбекистана и Беларуси.

Айдан Гасанова и Эмин Зейналлы представили отрывки из постановок театра "Arşın mal alan" (Аршин мал алан) и "Paris Notr-Dama ithaf" (Посвящение Нотр-Дам де Пари). Их выступление было тепло принято зрительской аудиторией.

Директор Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист России Леонид Кипнис выразил признательность Айдан Гасановой, Эмину Зейналлы и руководству Азербайджанского государственного академического музыкального театра за участие в мероприятии.

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