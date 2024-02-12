На российском телеканале стартует премьера сериала с участием азербайджанских актеров

На российском телеканале "Домашний" с 19 февраля стартует премьера сериала "Абрикосовая горечь", в котором снялись азербайджанские актеры, сообщает Day.Az.

В сериале заняты заслуженная артистка Азербайджана Хусния Мурватова, актер Рустам Джабраилов и режиссер, сценарист Фуад Шабанов, который на протяжении долгих лет проживает и работает в Москве (Россия).

"Абрикосовая горечь" - проект производства российской кинокомпании GP Cinema и белорусской компании для российского телеканала "Домашний". Режиссер-постановщик сериала - заслуженный артист России Александр Мохов.

Сюжет сериала: главной героине Анне необходима пересадка сердца. Сложную операцию проводят в турецкой больнице, а донором становится погибшая в аварии женщина. Вдовец Джемаль решает познакомиться с Анной, которую спасло сердце его жены...

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