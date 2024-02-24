Группа "TATE-Hatoryu" показала в Баку искусство традиционного японского боя на мечах

23 февраля в Международном Центре мугама в Баку состоялось выступление группы "Tate-Hatoryu", специализирующейся на исполнении традиционных японских сцен боя на мечах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе выступления участники группы в интерактивном формате общались с гостями, рассказывали о данном виде искусства, боевых реквизитах, а также близко знакомили зрителей с этим жанром.

Выступая на различных мероприятиях, группа "TATE-Hatoryu" продолжает активно популяризировать искусство "Tate", выступая с многочисленными сценическими представлениями в различных штатах США и Японии.

В прошлом году в Азербайджане впервые состоялись успешные выступления группы, которые были приняты с большим интересом зрителями.

В то же время группа также оказывает поддержку в создании боевых сцен для многих фильмов в рамках своей деятельности.

Отметим, что "Tate" - это постановочная художественная форма традиционного японского боя на мечах с уникальными характеристиками, сочетающая в себе элементы древних самурайских боевых искусств, танца и кабуки.

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