Эйюб Гулиев в России - все билеты проданы за несколько недель до спектакля

Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев принял участие в 42-ом Международном оперном фестивале имени Ф.И. Шаляпина в Казани (Республика Татарстан, Россия), oб этом Day.Az сообщил сам дирижер.

42-ой Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина, посвященный 150-летию Казанской оперы, проходит со 2 февраля по 1 марта 2024 года в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

В рамках фестиваля с ошеломительным успехом прошел показ оперы Джакомо Пуччини "Тоска". Дирижировал спектаклем заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. В образе Флории Тоски выступила лауреат международных конкурсов Светлана Касианн, партию Скарпиа исполнил Станислав Трифонов из Национального Большого театра Беларуси, а партию Каварадосси - Ахмед Агади (Мариинский театр).

По завершению спектакля публика стоя приветствовала азербайджанского дирижера и всех участников спектакля.

Отметим, что все билеты на показ "Тоски" были проданы за несколько недель до спектакля.

В афише фестиваля "Тоска" впервые появилась в 1994 году, и затем долгое время этот спектакль украшал репертуар театра. Новое обращение к шедевру Пуччини состоялось в 2022 году известным российским режиссером Юрием Александровым.

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