Памяти Шамиля Махмудбекова: 100-летие режиссера, снявшего фильм "Хлеб поровну"

В Госфильмофонде Азербайджана прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения известного кинорежиссера, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля искусств Шамиля Махмудбекова, сообщает Day.Az.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики.

До начала мероприятия гости вечера ознакомились с фотовыставкой, развернутой в фойе Госфильмофонда, которая отражала жизнь и творческий путь кинематографиста.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил, что Шамиль Махмудбеков является режиссером известных фильмов, среди которых "Ромео, мой сосед", "Чернушка", "Хлеб поровну", "Жизнь испытывает нас" и многих других картин. Фильмы Шамиля Махмудбекова вошли в золотой фонд азербайджанского кино.

Говоря о личных качествах режиссера, Джамиль Гулиев подчеркнул, что он запомнился как скромный человек и большой профессионал.

Далее своими воспоминаниями о Шамиле Махмудбекове поделились кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов, заслуженные деятели искусств - киновед Айдын Казымзаде и кинооператор Низами Аббас, а также актер Ариф Керимов и продюсер Расим Гасанов.

В заключение вечера была продемонстрирована последняя работа Шамиля Махмудбекова - фильм "Adam" (Человек). Фильм, который остался незавершенным, в 2010 году завершил в продюсерском центре "Yeni dalğa" (Новая волна) заслуженный деятель искусств Низами Аббас.

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