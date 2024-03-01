В Гяндже стартовал проект "Наша музыкальная идентичность"

Министерство культуры Азербайджана совместно с Гянджа - Дашкесанским региональным Управлением культуры, Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Союзом ашугов Азербайджана дали старт проекту "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz), в рамках которого пройдут вечера, посвященные ашугскому искусству, эпосам, имеющим многовековую историю, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В Центре Urban при Гянджинской государственной филармонии прошло литературно-художественное мероприятие "Вечер эпоса" (Dastan axşamı).

На открытии директор филармонии, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов рассказал о государственной заботе к ашугскому искусству, являющемуся основой национального фольклорного искусства и внесенного в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Было отмечено, что цель проекта - пропаганда среди молодежи национальных ценностей, представление древнего наследия широкой общественности.

На вечере выступили ашуги Эльбрус Гусейнов и Шохрат Керимов.

Напомним, что 2 марта в 19:00 в филармонии пройдет вечер, который будет посвящен памяти выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства, мастера слова и саза Ашуга Алескера.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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