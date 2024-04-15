"Музыкальный мост" в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт под названием "Музыкальный мост", сообщает Day.Az.

На вечере основатель и председатель Азербайджано-американского музыкального фонда, известная органистка Джамиля Джавадова-Шпицберг проинформировала зрительскую аудиторию о проекте "Музыкальный мост".

Затем слово было передано музыке, на вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением известного дирижера Фархада Худиева.

В программе прозвучали "Jubilee" из "Симфонических зарисовок" Джеймса Чедвика, Сюита № 2 из балета "Тропою грома" Гара Гараева, "Hoe - Down" из балета "Родео" Аарона Копленда и увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского.

Исполненные произведения своей глубиной, красотой звучания произвели на слушателей неизгладимое впечатление. Публика наградила оркестр и дирижера бурными аплодисментами.

Отметим, что дирижер Фархад Худиев имеет азербайджанские корни, он родился в 1985 году в Туркменистане. Первоначальное образование получил в Ашхабаде по классу скрипки, фортепиано и композиции. С 10 лет выступал в Национальном ансамбле скрипачей Туркменистана.

В 2001 году Худиев переехал в США, вначале учился в Академии искусств Интерлохена по специальности "Скрипка и композиция", затем на бакалавриате Музыкальной консерватории Оберлина и в Йельском университете по специальности "Дирижирование".

Фархад Худиев является победителем международных конкурсов в США, Германии, Дании, Тайване. Дирижировал симфоническими оркестрами в различных странах мира.

В настоящее время он является музыкальным руководителем симфонического оркестра Техасского университета.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!