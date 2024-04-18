В Киноцентре "Низами" пройдут Дни российского кино в Азербайджане

В Киноцентре "Низами" с 24 по 27 апреля пройдут Дни российского кино в Азербайджане, организованные продюсерским центром "ЭЛС" продакшн", передает Day.Az.

Программа Дней российского кино включает в себя показ четырех новых полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм.

"Нюрнберг" (режиссер Николай Лебедев) - этот фильм представляет исполнитель главной роли, актер Государственного театра Наций Сергей Кемпо;

Фильм "Чайка" (режиссер Полина Лазарева) представляет режиссер фильма, актриса театра им. Вл. Маяковского Полина Лазарева;

Картину "Сокровища партизанского леса" (режиссер Георгий Ильин) представляет исполнительница главной роли, лауреат российской театральной премии "Чайка", почетный деятель искусств Москвы, актриса театра Школа современной пьесы, театра Луны и театра Комедии Елена Захарова;

Фильм "Хоккейные папы" (режиссер Андрей Буланов) представляет исполнитель главной роли, актер Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина Алексей Бардуков.

Также состоится показ мультипликационного фильма "Чинк: хвостатый детектив" (режиссер - Григорий Вожакин).

Продюсер проекта - заслуженный работник культуры РФ Елена Лебедева.

Все киномероприятия ведет артистка театра и кино Полина Нечитайло.

Идею проведения Дней российского кино в Азербайджане поддержали Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, Председатель правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Леонид Слуцкий, министерство иностранных дел РФ, министерство культуры Азербайджанской Республики, посольство РФ в Азербайджанской Республике, Русский дом в Баку,

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