В Лачине представлены "Песни ашугов в новом звучании"

13 мая в городе Лачине завершился VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, на концерте "Песни ашугов в новом звучании" народные артисты Айгюн Кязымова, Назпери Досталиева, Тунзаля Агаева, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Лала Мамедова, Эльнара Абдуллаева и другие спели в дуэте с известными ашугами.

Фестиваль завершился песней "Bütöv Azərbaycan" в исполнении всех участников.

Отметим, что 11 мая в Шуше стартовал VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".

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