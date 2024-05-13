https://news.day.az/culture/1659911.html В Лачине представлены "Песни ашугов в новом звучании" - ФОТО - ВИДЕО
В Лачине представлены "Песни ашугов в новом звучании" - ФОТО - ВИДЕО
13 мая в городе Лачине завершился VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, на концерте "Песни ашугов в новом звучании" народные артисты Айгюн Кязымова, Назпери Досталиева, Тунзаля Агаева, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Лала Мамедова, Эльнара Абдуллаева и другие спели в дуэте с известными ашугами.
Фестиваль завершился песней "Bütöv Azərbaycan" в исполнении всех участников.
Отметим, что 11 мая в Шуше стартовал VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".
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