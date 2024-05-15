В России начались съемки сериала "Мой любимый Раджа" с участием азербайджанского актера

В Новороссийске начались съемки сериала "Мой любимый Раджа" - про учительницу английского языка из сельской школы, которая влюбилась в гостя из Индии, сообщает Day.Az. Главную роль исполняет популярный азербайджанский актер Рустам Джабраилов.

Режиссер-постановщик - Станислав Мареев, известен по сериалам "Лютый", "СОБР", "Бандитский Петербург - 7" и другим. Также был режиссёром и сценаристом фильмов "Викинг", "Морские дьяволы, "Смерч 2" и других.

Авторы сценария сериала "Мой любимый Раджа" - Галина Юкелис и Татьяна Грибцова, оператор-постановщик - Роман Валиев, художник-постановщик - Сергей Коковкин. Учительницу играет Дана Абызова, которая известна по ролям в рейтинговых фильмах и сериалах, среди которых "Море. Горы. Керамзит", "Мажор", "Гоголь" и т.д.

В ролях: Артем Карасев, Марина Вайнбранд, Акаш Шарма и другие.

Рустам Джабраилов - победитель международного конкурса моделей. По профессии - учитель географии, является выпускником Бакинского государственного университета. На протяжении нескольких лет жил и работал в Нью-Йорке, выпускник Kingsborough Community College, был "лицом" известных брендов, принимал участие в показе самых престижных модных коллекций и рекламных компаниях в США и Европе. Также работал в Италии и Турции. СМИ называют его "самым красивым азербайджанцем". На протяжении последних лет построил успешную актерскую карьеру.

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