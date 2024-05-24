Завершились Дни культуры Таджикистана в Азербайджане, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В заключительный день мероприятия на сцене Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова была представлена концертная программа "Tacikistan və Azərbaycan dostluğu" (Дружба Таджикистана и Азербайджана).

На мероприятии присутствовали министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториён, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, начальник Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры Пярвин Кязымов, директор Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, заслуженный артист Рамиль Гасымов, деятели культуры и искусства двух стран.

В концертной программе выступили народные артисты Таджикистана Мирали Достизода, Рустам Дуллоев, Рахматулло Хошимов, заслуженные артисты Ситораи Кароматулло, Давлат Назриев, Гуласал Пулотова, Мухаммадрафи Кароматулло, Фотимай Машрабын, Фахриддини Малик, Нигина Амонкулова, Акназар Аловатов, а также Государственный танцевальный ансамбль имени Гаффора Валаматзаде и другие танцевальные ансамбли.

Представленные деятелями искусства музыкальные и танцевальные номера были встречены с большим интересом. Особую симпатию у публики вызвало обращение артистов Таджикистана к азербайджанской музыке. Исполнение песен "Azərbaycan", "Sarı gəlin" и "Sevgili canan" вызвало особый восторг у слушателей.

Отметим, что в рамках Дней культуры Таджикистана в Азербайджане были организованы концерты, Дни таджикского кино, выставка произведений художников, образцов декоративно-прикладного искусства и национальных костюмов.

Дни культуры Таджикистана прошли 19-23 мая в Баку и Гяндже при организации министерства культуры Азербайджана.

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