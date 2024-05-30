Назначен руководитель Аппарата министерства культуры Азербайджана

Назначен руководитель Аппарата министерства культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующим приказом министра культуры Адиля Керимли на эту должность был назначен Мустафа Аббасбейли.

Отметим, что Мустафа Аслан оглу Аббасбейли родился в 1980 году.

В 1996-2000 годах он учился на факультете права и социальных наук Университета "Хазар" по специальности "международное право", в 2000-2001 годах - на факультете турецкого языка и литературы Эгейского Университета (Измир) по специальности "турецкий язык".

В 2001-2003 годах он учился в магистратуре юридического факультета Анкаринского университета по специальности "специальное право".

В 2009 году Аббасбейли защитил диссертацию и получил ученую степень доктора философии по праву.

В 2019-2020 годах он работал советником министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

С 2020 года до нынешнего назначения занимал должность председателя правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Он также является членом коллегии адвокатов Азербайджана с 2007 года.

Мустафа Аббасбейли является также автором более 50 научных работ, в том числе 2 книг и соавтором 3 книг.

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