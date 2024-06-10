CineMastercard в городе Шамахы показывает фильмы под открытым небом - ФОТО
На лоне природы на территории ресторана Abqora в городе Шамахы в совместном проекте сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard и Meysəri функционирует Open Air Cinema, сообщили Day.Az в пресс-службе CineMastercard.
Каждую пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, гости могут смотреть новые фильмы под открытым небом.
Информацию о фильмах и сеансах можно найти на сайте и в социальных сетях сети кинотеатров CineMastercard. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (+994 55) 756 66 55.
CineMastercard всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.
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