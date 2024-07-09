Ниязи Бадалов - один из основателей азербайджанского документального кино

10 июля исполняется 115 лет со дня рождения видного азербайджанского кинорежиссера, одного из основателей национального документального кино Ниязи Бадалова, сообщает Day.Az.

Ниязи Бадалов родился в 1909 году в городе Шеки. Трудовую деятельность начал в 1927 году в местном кинотеатре "Yeni yol" помощником киномеханика. В 1931-1936 годах учился во ВГИКе (Москва) на факультете режиссуры у одного из классиков мирового кино Сергея Эйзенштейна.

Продолжив свою трудовую деятельность на Бакинской киностудии (сейчас - киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы), в 1938 году снял свои первые работы - документальные фильмы "Комсомольское поколение" и "Азербайджанские ашуги". В конце 1930-х годов также преподавал кинотехнику на актерском факультете в Бакинском театральном техникуме. Был одним из организаторов любительского кинодвижения в те годы. В 1940-х озвучил на азербайджанском языке "Большую жизнь", "Человек с ружьём", "Пробужденную землю" и другие художественные фильмы. Его короткометражный художественный фильм "Сувенир", снятый в 1942 году, был показан во время Великой Отечественной войны в тылу и на передовой и способствовал подъёму высокого морального духа среди советских солдат. Это был первый и последний художественный фильм в его творчестве. Был в его жизни и театральный период. В 1944 году принимал участие в создании Сальянского государственного драматического театра, став его художественным руководителем. Но через год вернулся в кинодокументалистику.

Снял для киножурналов "Советский Азербайджан", "Молодое поколение", "Спорт", "Искусство", а также "Новости дня", "По стране Советов" (Москва) сотни сюжетов и создал более пятидесяти фильмов, среди которых "Генерал Ази Асланов", "Нагорный Карабах", "Мухаммед Физули", "Мирза Фатали Ахундов", "Где мои дети?", "Народный поэт Самед Вургун", "Остров в горах", "Его звали Серафино", "Эстафета", "Вечный след", "Мост над Каспием" и другие. Многие режиссеры в своих работах обращаются к кадрам из фильмов Ниязи Бадалова.

Скончался 2 ноября 1997 года в Баку.

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