В Азербайджане названы фильмы, которые получат господдержку на постпродакшн

Министерство культуры Азербайджана и Агентство кино Азербайджана (ARKA) объявили результаты конкурса поддержки фильмов, находящихся на стадии постпродакшна, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Постпродакшн - финальная точка в создании любого видеоматериала: документального кино, мультфильма, музыкального клипа, видеорепортажа, корпоративного или рекламного ролика и так далее. После окончания съемок необходимо придать фильму завершенный вид: смонтировать, скорректировать цветовой баланс кадра, озвучить роли, добавить аудио- и визуальные эффекты и так далее.

В мае этого года ARKA объявила конкурс на поддержку работ по завершению кинопроектов, находящихся на стадии постпродакшна, проводимый с целью стимулирования и повышения эффективности кинопроизводства в стране, повышения конкурентоспособности независимых продюсерских центров и др., работающих в соответствующей сфере, поддержки совместного кинопроизводства. Всего на конкурс в категории полнометражных художественных и документальных, короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов было заявлено 9 проектов. Было решено оказать государственную поддержку 6 проектам, оцененным художественным советом. Всего выделены 111 тысяч 113 манатов. Это:

"Yaddaş sarayları" - короткометражный документальный фильм, режиссер Матлаб Мухтаров, "Rental Azərbaycan" MMC,

"Geri dönüş" - полнометражный документальный фильм, режиссер Эльмеддин Алиев, "Karvan Production" MMC,

"Səssiz zaman" - полнометражный художественный фильм, режиссер Таир Таирович, "Nova Gorica Kino Mərkəzi" MMC,

"Qara pişik, ağ şanı" - полнометражный документальный фильм, режиссер Аламдар Фаиг, "Chinar Film" MMC,

Министерство культуры Азербайджана и Агентство кино Азербайджана (ARKA) объявили результаты конкурса поддержки фильмов, находящихся на стадии постпродакшна, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Постпродакшн - финальная точка в создании любого видеоматериала: документального кино, мультфильма, музыкального клипа, видеорепортажа, корпоративного или рекламного ролика и так далее. После окончания съемок необходимо придать фильму завершенный вид: смонтировать, скорректировать цветовой баланс кадра, озвучить роли, добавить аудио- и визуальные эффекты и так далее.

В мае этого года ARKA объявила конкурс на поддержку работ по завершению кинопроектов, находящихся на стадии постпродакшна, проводимый с целью стимулирования и повышения эффективности кинопроизводства в стране, повышения конкурентоспособности независимых продюсерских центров и др., работающих в соответствующей сфере, поддержки совместного кинопроизводства. Всего на конкурс в категории полнометражных художественных и документальных, короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов было заявлено 9 проектов. Было решено оказать государственную поддержку 6 проектам, оцененным художественным советом. Всего выделены 111 тысяч 113 манатов. Это:

"Yaddaş sarayları" - короткометражный документальный фильм, режиссер Матлаб Мухтаров, "Rental Azərbaycan" MMC,

"Geri dönüş" - полнометражный документальный фильм, режиссер Эльмеддин Алиев, "Karvan Production" MMC,

"Səssiz zaman" - полнометражный художественный фильм, режиссер Таир Таирович, "Nova Gorica Kino Mərkəzi" MMC,

"Qara pişik, ağ şanı" - полнометражный документальный фильм, режиссер Аламдар Фаиг, "Chinar Film" MMC,

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