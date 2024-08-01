В Баку торжественно отметят День национального кино Азербайджана
В Киноцентре "Низами" 2 августа в 17:30 начнется торжественный вечер в честь Дня национального кино - профессионального праздника работников сферы кинематографа, сообщили Day.Az.
В мероприятии, организованном министерством культуры Азербайджана, примут участие известные актеры, режиссеры, кинематографисты, другие творческие личности. Сначала они ознакомятся с выставкой, посвященной истории национального кино, перед Киноцентром "Низами". Затем пройдут торжественный вечер и церемония награждения.
В этом году отмечается 126-летие азербайджанского кино. Начало этой знаменательной истории было положено 2 августа 1898 года массовым показом первых киносюжетов в Баку.
Согласно распоряжению, подписанному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 18 декабря 2000 года, 2 августа было объявлено Днем азербайджанского кино.
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