Агентство кино Азербайджана отчиталось о деятельности

Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA) сыграло серьезную роль в донесении до мира наших национальных традиций, сохранении в обществе духовных ценностей и формировании нового мышления, реализации новых проектов, сказал на мероприятии в День национального кино в Киноцентре "Низами" заслуженный деятель искусств, и. о. генерального директора ARKA Орхан Фикретоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рассказав об успешном 126-летнем пути азербайджанского кинематографа, Орхан Фикретоглу отметил, что у нас есть прекрасные мастера и молодые таланты в области кино, ведется деятельность в направлении усовершенствования законодательства для дальнейшего развития национального кино и анимации, запущено в производство около сорока картин.

Был продемонстрирован видеоролик о деятельности ARKA за год, в котором было отмечено, что на 9 художественных, документальных и анимационных фильмов выделены 3 055 498 манатов, на пост-продакшн проектов 6 фильмов - 111 113, впервые в истории национального кино на производство студенческих фильмов - 167 000, на производство фильмов "Hadrut" и "Himayədar" - 2 580 000, на незавершенные с 2022 года два художественных фильма, три сценария - 185 000 манатов.

О праздничном вечере по случаю Дня национального кино можно узнать по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3930363.html

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