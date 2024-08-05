В Баку приедет турецкая звезда Сумру Явруджук

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре 5 и 6 октября будет представлен моноспектакль Sherley Valentine по пьесе британского драматурга Уилли Рассела с участием известной турецкой актрисы театра, телевидения и кино Сумру Явруджук, организованный Caspian Media Group при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

Спектакль расскажет историю о женщине, которая потерялась в серых буднях, забыв о своих женских мечтах и стремлениях. Героиня Ширли, задаваясь вопросом, что случилось с ее молодостью, чувствует себя "забитой", а ее семья относится к ней больше как к прислуге. Она регулярно оказывается в одиночестве и разговаривает со стеной... Когда ее лучшая подруга выигрывает соревнование на двоих в Грецию, она собирает чемоданы, оставляет записку на дверце шкафа на кухне и отправляется на две недели отдыхать. В Греции она заново открывает для себя все, чего ей не хватало в ее жизни в Англии.

Напомним, что Сумру Явруджук прославилась яркими ролями в сериалах и фильмах "Yabancı damat", "Fatmagülün suçu ne?", "Şahane hayatım", "Evlilik hakkında her şey" и т.д.

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