В Гяндже пройдут Дни Низами

В Гяндже c 11 по 15 сентября пройдут Дни Низами, посвященные творчеству классика азербайджанской поэзии, одного из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейшего поэта-романтика в эпической литературе Низами Гянджеви (1141-1209), сообщили Day.Az в пресс-службе Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

Дни Низами пройдут перед Мавзолеем великого поэта Низами Гянджеви при поддержке министерства культуры Азербайджана и исполнительной власти города Гянджа.

В рамках проекта будет организованы научная конференция, посвященная жизни и творчеству Низами Гянджеви, концертная программа "Вечер чтения", состоящая из стихов поэта, мугама и классических романсов, концерт танцевального коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, будет показана опера Афрасиаба Бадалбейли "Низами".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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