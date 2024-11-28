Вождь племени Моана в Баку - увлекательное путешествие по зову предков

В Park Cinema Flame Towers прошел закрытый показ второго фильма "Моана", любимого как взрослыми, так и маленькими.

Как передает Day.Az, среди гостей были звезды, актеры, блогеры, представители СМИ и дети, для которых была создано шоу - островная атмосфера, украшенное растительностью и фруктовыми деревьями. Образы главных героев Моаны и Мори в окружении танцевальной группы вызвали особые эмоции.

По сюжету первой части юный вождь племени острова Мотунуи - Моана отправилась в приключение, чтобы спасти свой народ от древнего проклятья. Она объединилась с Мауи, дав отпор могущественному созданию по имени Те Фити. События продолжения начинаются спустя три года, а к дуэту присоединяются новые герои, включая младшую сестру Моаны - Симеа. С этой большой командой Моана отправится в увлекательное путешествие по зову предков, чтобы найти новые земли и другие полинезийские народы. Героев ждут сложные испытания и сражения с множеством могущественных противников.

Гости посмотрели "Моану 2" в IMAX с самым большим экраном в стране и аудиосистемой самого высокого качества. С сегодняшнего дня фильм "Моана 2" демонстрируется в Park Cinema на турецком, английском и русском языках, а также в формате IMAX. Для приобретения билетов можно перейти по ссылке:

https://parkcinema.az/movies/view/14451/moana-2