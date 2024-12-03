В Баку прошел вечер духовной музыки - ФОТО
В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Вечер духовной музыки" Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.
Как передает Day.Az, в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова и Государственной хоровой капеллы под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народной артистки Гюльбаджи Имановой выступили заслуженный артист Ильхам Назаров (контратенор), Джамиля Джавадова-Спицберг (орган), и Фатима Джафарзаде (сопрано).
В программе прозвучали: Г.Ф.Гендель - "Прибытие царицы Савской", Дж.Б.Перголези - "Stabat Mater" (Плач скорбящей матери), И.С.Бах - Оркестровая сюита №3 - "Air", Ф. Пуленк - концерт для органа, литавр и струнного оркестра g-moll (соч.36), Р.Джадзотто - "Adagio Albinoni" g-moll.
Фото - Кямран Багиров.
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