Русский драматический театр с успехом провел гастроли в регионах Азербайджана

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр успешно завершил гастрольное турне по регионам страны.

Сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу театра.

В рамках гастролей, организованных министерством культуры Азербайджана, театральные постановки были представлены в Шеки, Лянкяране и Балакене. Среди спектаклей, показанных на сценах этих городов, - детские постановки "Сказка о рыбаке и рыбке" (режиссер - заслуженный работник культуры Владимир Неверов) и "Весёлая карусель" (режиссёр - Рауля Турккан), а также комедия "Мусье Жордан - учёный-ботаник и дервиш Мастали Шах" (режиссёр - народный артист Александр Шаровский).

Гастроли проходили в рамках программы министерства культуры, направленной на активизацию культурной жизни в регионах, улучшение качества досуга населения, особенно молодежи, и обмен опытом с местными творческими коллективами.

"Наш коллектив с радостью представляет спектакли, подчеркивая важность театра как живого диалога со зрителем. Особое внимание уделяется детским постановкам, которые находят отклик у юной аудитории благодаря доступности русского языка, который остаётся актуальным в Азербайджане более 200 лет. Спектакли для детей и взрослых, показанные в Шеки, Лянкяране и Балакене, подтверждают, что театр важен для всех", - говорится в сообщении театра.

В заключение театральная труппа выразила благодарность министерству культуры Азербайджана за поддержку и зрителям за тёплый приём, отметив, что с нетерпением ждет новых встреч с публикой в 2025 году.