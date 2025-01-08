Исполняется 105 лет со дня рождения выдающейся актрисы Лейлы Бадирбейли

Своей многолетней деятельностью, искренностью, обаянием и естественностью в стиле исполнения неподражаемая азербайджанская актриса Лейла Бадирбейли вписала новые страницы в летопись азербайджанской культуры. Она успешно продолжала традиции предшественников, всегда оставаясь приверженной творческим принципам поколения, достойным представителем которого была, и, как театральный мастер, обладавший врожденным талантом, подарила яркую сценическую жизнь многочисленным героиням произведений отечественных драматургов и классиков мировой литературы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 8 января исполняется 105 лет со дня рождения народной артистки Азербайджана, лауреата Государственной премии Лейлы Бадирбейли.

Деятельность выдающейся актрисы всегда высоко ценилась государством. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2019 года в стране был проведен цикл мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Лейлы Бадирбейли.

Лейла Бадирбейли родилась в Баку 8 января 1920 года. Отец - Агалар Бадирбейли - был из рода шамкирских беков, мать - Пикяханум Мусахан гызы - ханской дочерью. Еще в детстве Лейла часто посещала с матерью женский клуб имени Али Байрамова, где занималась в танцевальном кружке. Любовь к искусству настолько заворожила девочку, что и в школе она не бросила уроки танцев, отдаваясь этой стихии всем сердцем. В 1936 году Лейла стала солисткой ансамбля песни и танца при Филармонии имени Муслима Магомаева.

Примечательно, что в 10 лет состоялся дебют Л.Бадирбейли в кино. Известный российский документалист Дзига Вертов снял Лейлу в эпизодической роли девочки-пионерки в фильме "Три песни о Ленине". А спустя год она сыграла в кинофильме "Чылгын ушаглар" первой женщины-режиссера Азербайджана Гамар Саламзаде.

Актриса снискала большую славу, создав образ Гюльчохры в фильме "Аршин мал алан", в то же время еще более обогатила национальную кинематографию целым рядом ролей, талантливо сыгранных ею на экране начиная с 1940-х годов и значимых с точки зрения пропаганды морально-нравственных ценностей и формирования зрительского вкуса. В дальнейшем она сыграла запоминающиеся роли в таких фильмах, как "Фатали хан", "Встреча", "Ее большое сердце", "Кёроглу", "Кура неукротимая", "Севиль", "В один прекрасный день", "Дервиш взрывает Париж", и многих других.

В 1936 году стала солисткой Ансамбля песни и танца, в котором работала до 1942 года. По приглашению руководства драматического театра Бадирбейли в 1942 году приступила к работе здесь в качестве актрисы. В 1951 году окончила Азербайджанский театральный институт (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Скончалась актриса 23 ноября 1999 года. Похоронена на Аллее почетного захоронения в Баку.