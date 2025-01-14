Кыргызскому писателю Султану Раеву присудили литературную премию Turkic World Literature

Кыргызский писатель, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев стал лауреатом литературной премии тюркского мира имени Д. Мехмета Догана Turkic World Literature 2024 года, сообщили в Союзе писателей Турции.



Как передает Day.Az со ссылкой на АКИpress, Союз писателей Турции ежегодно присуждает эту премию писателям, интеллектуалам и представителям искусства. В этом году 1 января имена лауреатов объявил президент Союза профессор доктор Муса Казым Арыджан в штаб-квартире союза при секретариате им. Д. Мехмета Догана. Премия является платформой, на которой собираются писатели из разных стран тюркского мира и признаются их усилия по сохранению наших общих ценностей.



Президент Союза писателей Турции отметил, что произведения Султана Раева являются мостом, соединяющим тюркские народы. Среди лауреатов этой престижный премии есть известные деятели культуры и искусства, писатели, кинематографисты, философы, художники Турции. Раев стал первым лауреатом из зарубежных писателей.



Султан Раев в тюркском мире известен литературными произведениями. На турецкий язык переведены его сборник рассказов "Пятый день недели" (Haftanın Beşinci Günü, 2013), роман "Кара" (Tımarhane, 2016), повесть "Мальчик, который поймал солнце" (Güneşi Tutan Çocuk, 2021) и "Пусу" (Pusu, 2022).