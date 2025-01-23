В Баку выступит "королева узбекской эстрады"

Во Дворце Гейдара Алиева 22 апреля в 20.00 состоится сольный концерт народной артистки Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, заслуженной артистки Туркменистана Юлдуз Усмановой, организованный 33Event, сообщает Day.Az.

В репертуар артистки входит более 1000 песен на узбекском, каракалпакском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. Дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD- и DVD-дисков. Помимо Узбекистана, альбомы певицы издавались в Германии, США, Англии, Турции, Голландии и других странах, общий тираж дисков превысил 25 млн экземпляров. На вечере прозвучат хиты "Мухаббат", "Сени севердим", "Мама" и другие композиции.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/yulduz-usmanova-25/124421

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