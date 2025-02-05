В Баку состоялся торжественный концерт в честь 80-летия Полада Бюльбюльоглу

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся торжественный вечер, посвященный 80-летию легендарного певца, композитора и актера, дипломата и общественного деятеля, лауреата Государственных премий, орденов и почетных званий Азербайджана, России, Грузии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, председателя комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, народного артиста Полада Бюльбюльоглу, сообщает Day.Az.

Юбилейная концертная программа стала большим праздником многолетнего сценического искусства Полада Бюльбюльоглу, который по-прежнему радует своим творчеством.

Среди гостей вечера, организованного министерством культуры Азербайджана, были государственные и общественные деятели, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, поклонники творчества Полада Бюльбюльоглу.

С поздравительными речами выступили специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, народный артист Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана Фаррух Закиров. Ведущим вечера был телеведущий Салех Багиров.

Под овации зрителей Полад Бюльбюльоглу исполнил свои хиты, любимые миллионами композиции, среди которых были "Счастливый Азербайджан", "Мой Карабах", "Песнь о Баку", "В голубых глазах", "Посмотри", "Toydan sonra düzələr", "Любимая моя", "Скажи глазам своим", "Моя Страна огней" и другие.

В концертной программе в дуэте с юбиляром и соло выступили Фархад Бадалбейли, Фаррух Закиров, народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов, Самир Джафаров, Эльчин Азизов, Динара Алиева, Мурад Адыгезалзаде, заслуженные артисты Инара Бабаева, Рамиль Гасымов, Наргиз Керимова и другие. Выступления именитых артистов прошло в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Гаджибейли под управлением Муртузы Бюльбюля, сына Полада Бюльбюльоглу, и Азербайджанского государственного ансамбля танца (художественный руководитель - народный артист Руфат Халилзаде). Был также представлен фрагмент из балета Полада Бюльбюльоглу "Любовь и смерть". В этот вечер Полад Бюльбюльоглу также выступил впервые вместе со своими детьми и внуками, исполнив вместе с ними композицию "Родной край". Сценические выступления сопровождались видеоинсталляциями Карабаха, городов Шуша, Баку, цветка хары бюльбюль и живописной природы Азербайджана, архивными кадрами из жизни и творчества юбиляра.

Главный балетмейстер концертной программы - заслуженная артистка Этери Джафарова, режиссер - Джавид Имамвердиев.

Зрители получили незабываемые впечатления от юбилейного вечера Полада Бюльбюльоглу, обогатившего музыкальную культуру вечными произведениями, одаривая аплодисментами и цветами.

От имени Day.Az поздравляем Полада Бюльбюльоглу с юбилеем и желаем дальнейших успехов в общественной жизни и творческой деятельности!

Фото - Рамин Асланов.