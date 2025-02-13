В Баку представлены короткометражные художественные фильмы

В кинотеатре Azerbaijan CineMastercard прошел вечер "Xəmsə" короткометражных художественных фильмов, организованный Союзом кинематографистов Азербайджана, сообщает Day.Az.

На вечере было представлено сразу пять работ молодых кинематографистов - Теймура Гамбарова "Quxuroba" (Гухуроба), Рустама Бабазаде "Son payız" ("Последняя осень"), Орхана Агазаде "Oturacaqlar" ("Стулья"), Руслана Агазаде "Balaca" ("Малыш") и Даниэля Гулиева "Bic" ("Хитрый").

Творческие коллективы картин рассказали о работе над фильмами, снятыми в различных жанрах, ответили на вопросы зрителей.

Отметим, что фильмы были ранее удостоены премий в различных номинациях на республиканских и международных кинофестивалях.