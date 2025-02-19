Работы азербайджанской художницы представлены на парижской выставке

В Большом дворце (Grand Palais) в 8-м округе Парижа открылась международная художественная выставка Art Capital.

Как сообщает Day.Az, на художественной выставке представлены работы Нигяр Нариманбековой, продолжательницы творческого стиля известного азербайджанского художника Видади Нариманбекова, под названием "Маленький принц Сент-Экзюпери" и "Портрет внука Тариэля".

Работы, представленные на выставке, организованной Обществом французских художников, отбираются специальным жюри.

Выставка продлится до 22 февраля.