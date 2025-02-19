https://news.day.az/culture/1731330.html Работы азербайджанской художницы представлены на парижской выставке - ФОТО В Большом дворце (Grand Palais) в 8-м округе Парижа открылась международная художественная выставка Art Capital.
Работы азербайджанской художницы представлены на парижской выставке - ФОТО
В Большом дворце (Grand Palais) в 8-м округе Парижа открылась международная художественная выставка Art Capital.
Как сообщает Day.Az, на художественной выставке представлены работы Нигяр Нариманбековой, продолжательницы творческого стиля известного азербайджанского художника Видади Нариманбекова, под названием "Маленький принц Сент-Экзюпери" и "Портрет внука Тариэля".
Работы, представленные на выставке, организованной Обществом французских художников, отбираются специальным жюри.
Выставка продлится до 22 февраля.
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