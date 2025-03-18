Туркманам удалось сохранить свою национальную идентичность, язык и культуру

Без преувеличения можно сказать, что, несмотря на жестокие испытания истории и трудности разных эпох, туркменам удалось сохранить свою национальную идентичность, язык и культуру, внести значительный вклад в развитие стран, в которых они живут, и активно участвовать в обеспечении благополучия и мира.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сегодня на форуме по линии Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики "Туркманское наследие: солидарность гражданского общества" сказала исполнительный директор Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева.

Она отметила, что общие ценности, сильный национальный дух и солидарность людей, занимающих активную гражданскую позицию, привели эти традиции в современность.

"Цель этой конференции - еще раз подчеркнуть важность солидарности гражданского общества. Потому что общие ценности, такие как наша литература, эпосы и устное народное творчество, которые формировались на протяжении веков, представляют собой наше огромное богатство.

Эпосы Огуз-Каган, Деде Горгуд, поэзия Физули отражают духовный мир туркман, закладывая фундамент нашего сегодняшнего единства. Эта литература - не только свидетельство нашего общего прошлого, но и маяк, освещающий наше общее будущее", - добавила она.